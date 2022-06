Modi per Progettare la Penisola Cucina e Cosa Serve

La cucina con penisola è diventata uno standard per ogni cucina moderna che si rispetti. La sua progettazione, però, porta con sé un gran numero di variabili che vanno considerate bene in base alle proprie esigenze e allo spazio che si ha a disposizione. Una penisola moderna non è solo questione di estetica, ma soprattutto di funzionalità: può essere utilizzata solo come piano d’appoggio, come bancone o per avere uno spazio contenitore addizionale. Per questo motivo, ogni progetto nuovo o di ristrutturazione include questo arredo in cucina. Ma da dove partire?