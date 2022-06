Reinventare gli spazi: l'armadio angolare

Quello che vediamo rappresentato in questa immagine è un armadio angolare a L rovesciata. Che segue, cioè, la parte concava dell'angolo della stanza, accompagnandone il movimento in uscita. Un modo per sfruttare anche le pareti in uscita di una stanza per creare spazi interni utili. Le superfici lucide e riflettenti dell'armadio permettono di alleggerirne la presenza: lo spazio circostante sembra entrare nell'armadio, per poi venirne restituito attraverso il riflesso, in modo da allargarlo e renderlo unitario e arioso. La sezione centrale di tonalità scura, che ospita le maniglie in metallo, contribuisce a suddividere in maniera razionale le superfici e ad accompagnare il movimento che contraddistingue questo armadio angolare.