Un appartamento moderno ma orgoglioso delle sue radici

Attraverso questa immagine ci rendiamo conto delle reali dimensioni dell’ambiente. Si tratta di un loft che si sviluppa in profondità, ma che non rinuncia ad alcuna comodità grazie ad una perfetta suddivisione dello spazio. Il salone della prima foto era infatti solo uno degli ambienti che coesistono in questo spazio, che include anche l’area pranzo e una bellissima cucina.

Uno spazio unico e senza inutili pareti divisorie è la soluzione migliore per questo tipo di abitazione. Uno dei vantaggi si riscontra proprio nell’illuminazione che, grazie alla grande finestra riportata nell’immagine precedente, riesce a penetrare fino in profondità. L’uso del bianco, infine, adottato praticamente in tutti gli ambienti, amplifica la sensazione di luminosità.