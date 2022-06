Un appartamento a doppia altezza e tanto amore

Abitare una casa non vuol dire solo poter contare su un luogo sicuro e fisso dove poter dormire, mangiare e custodire le proprie cose, bensì un ambiente speciale, diverso da tutti gli altri, che rispecchia sé stessi e il proprio modo di vivere. Un angolo di pace dove nascondersi dal mondo e sognare, senza dover necessariamente celebrare la razionalità, quanto piuttosto l’originalità e l’individualità dell’ambiente così come della persona.. Si tratta di un luogo quasi spirituale, al centro del quale troviamo l’uomo e le sue necessità sia pratiche che intellettuali. Questo e molto altro, dà vita alla filosofia che sta alla base del progetto che stiamo per presentarvi. Si tratta della ristrutturazione di un antico appartamento di 110 m² sito in Via delle Orfane a Torino, e che nel corso degli anni ha subito diversi interventi mirati a celare le sue caratteristiche più che a valorizzarle. Un vero e proprio sacrilegio, riscattato dal magistrale intervento degli architetti di Con3studio, ai quali si deve il merito di aver introdotto della vera e propria magia all’interno di questa abitazione.