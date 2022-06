9 lampadari per la cucina davvero irresistibili

Come illuminare un’elegante cucina arredata in stile in minimalista? Skin di AXO LIGHT potrebbe la soluzione essere giusta per noi! Si tratta infatti di una collezione di raffinate lampade a sospensione con paralume in eco-pelle ignifuga, caratterizzate da un design essenziale e moderno che le rende perfette con solo come lampadari per la cucina, ma anche per creare emozionanti giochi di luce in soggiorno o in un sala da pranzo dal gusto ricercato. Disponibile in dieci diversi colori, dal nero opaco proposto in questo esempio, al verde e all’oro, questa ricercata lampada a sospensione può essere inserita sia in contesti di ampio respiro, nella versione con diametro di 160 cm, che in ambienti dalle dimensioni ridotte, nella variante da 70 cm.