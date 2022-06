homify 360°: una villa da sogno in Brasile

Essendo sempre più a ridosso della bella stagione, la voglia di andare al mare o comunque in vacanza aumenta sempre più. Il caldo ci fa sentire meglio, ma anche un po' più irrequieti perché ci piacerebbe stare all'aria aperta tutto il giorno e in molti possiamo sfruttare le belle giornate solamente durante il weekend. Proprio per questo oggi abbiamo deciso di portarvi in Brasile per sbirciare all'interno (e all'esterno) di una splendida villa in riva all'oceano. L'architetto Silvia Prevedello di Sintony srl ci dà la possibilità di guardare più da vicino il progetto di questa casa costruita in una suggestiva area naturale, caratterizzata da un paesaggio mozzafiato. Proprio il grande specchio d'acqua fa da sfondo alla fantastica dimora le cui vetrate permettono di godere dello scenario dall'alba al tramonto.