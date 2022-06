Prima & Dopo: la trasformazione di una soffitta in disuso

Quelli di noi che hanno il privilegio di vivere all'interno di una villa d'altri tempi, sanno che la soffitta spesso viene lasciata a sé stessa o, nei casi migliori, utilizzata come zona di rimessaggio. A differenza delle case di nuova costruzione, infatti, quelle antiche sono realizzate in maniera diversa, con tetti più spioventi e zone sicuramente più difficili da raggiungere o rimodernare. Il Prima&Dopo di oggi ci porta fino in Inghilterra, nazione famosa per le sue case vittoriane e per le ristrutturazioni di soffitte e solai. Ci troviamo a Walton-on-Thames, nel quartiere di Surrey a sud-ovest di Londra, per scoprire cosa si cela dietro questa abitazione che dall'esterno appare come tante altre, ma che all'interno nasconde un segreto di estrema bellezza. Quale? Scopriamolo insieme!