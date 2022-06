Che colori scegliere per la camera da letto?

Un semplice dettaglio può portare colore e allegria nella vostra camera da letto, in questo modo non vi sentirete vincolati qualora decidiate di darle un aspetto più serioso. L'immagine vi mostra come l'architetto Stefano Tordiglione sia stato capace di inserire un coloratissimo quadro in una camera da letto dai toni scuri. Questo particolare porta una ventata di freschezza nell'ambiente, perché non prendere spunto?