Un piccolo loft dal cuore caldo

L’obiettivo alla base del progetto era quello di trasformare un piccola unità abitativa in un piccolo loft comprendente diverse aree, come una cucina, un salotto/angolo studio e persino una camera da letto. Date le dimensioni dello spazio, si è da subito capito che sarebbe stata una grande sfida per l'architetto, che tuttavia ha superato con grande successo! Il risultato finale è un vero e proprio trionfo, una magnifica vittoria contro l’ostacolo più grande per ogni interior designer.. la mancanza di spazio!

La struttura in legno si sviluppa sul lato destro del loft, in uno stile semplice ed elegante. Una rampa di scale conduce dal primo livello al secondo, accogliendo come in un tenero abbraccio un divano nero dalle linee pulite e nette. Oltre al colore chiaro del legno, le tinte che predominano sono quelle del bianco e del nero, per delle combinazioni optical che vivacizzano l’ambiente caratterizzandolo.