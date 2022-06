Il sottotetto ristrutturato

A due passi dal Lago di Costanza esiste un'affascinante abitazione completamente ristrutturata. La casa, datata 1916, segue lo schema tipico di un tempo, dove alla servitù si destinava la soffitta. L'uso di questi spazi è cambiato nel corso degli anni e in questo caso è stato l'interior designer a fare la differenza, Ute Guenther. Ciascuno di questi ambienti è stato trasformato in una residenza moderna e confortevole adatta sia per la vita di tutti i giorni, sia per lasciar vagare la mente liberamente.