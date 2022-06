In una botte di ferro

Vi è mai capitato di alloggiare in un albergo diverso da tutti gli altri? Magari con camere a tema, una diversa dall'altra o dallo stile molto particolare? Per intenderci, uno di quegli alberghi che dopo il check out avete pensato: ’se tornerò, alloggerò nuovamente qui!’ Perchè, confessiamolo, pernottare in un piccolo alberghetto con una personalità è molto più confortevole del classico hotel-catena uguale in ogni angolo del globo, dove l'unica differenza sostanziale è il colore della pelle del receptionist.

Quello che vi vogliamo presentare oggi, vi lascerà a bocca aperta e vi farà venir voglia di fare al volo le valigie: l'hotel è situato nel villaggio di Sasbachwalden, che domina una suggestiva distesa di vigneti e una parte della Foresta Nera. Le grandi botti di vino sono state restaurate in modo da accogliere gli ospiti, mentre attorno ad esse è stato costruito un giardino di roccia per godere al meglio della natura circostante.