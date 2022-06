homify 360°: il progetto di una villa bifamiliare

Il progetto dell'appartamento che dà verso ovest non ha trattato unicamente la ristrutturazione architettonica, ma è stato seguito internamente per quello che riguarda arredi e design.

In questa fotografia vediamo la zona pranzo studiata appositamente nei pressi della cucina per favorire la funzionalità di entrambi gli spazi. Come possiamo notare, l'arredo moderno comprende un tavolo in vetro con quattro sedute e un mobile contenitore in legno, perfetto per accogliere tutto il necessario per apparecchiare la tavola.