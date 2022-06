Prima & Dopo: da casa fatiscente a oasi di bellezza

In questa fotografia possiamo vedere come si presentava la villa allo stato di fatto. La facciata mostrava visibili i segni del tempo e di sicuro il nero utilizzato per il tetto e le persiane, non aiutava a dare alla casa un'aria meno deprimente. Le modifiche da fare erano tante e assolutamente necessarie per cambiare quell'atmosfera inquietante e trasandata. La sfida però risultava difficile in quanto lo studio di architettura ha dovuto fare i conti con la burocrazia che non permetteva alcuna modifica alla cubatura della casa, risalente al 1947. Come avranno deciso di agire i nostri esperti?