Organizzare il proprio bar nel seminterrato

Altro bar, altra ispirazione. Questa antica taverna è stata restaurata come ristorante dei nostri giorni, ma dall'atmosfera rustica. Un restauro conservativo che ha interessato niente di meno che un antico punto di ristoro dei Malatesta. Ed infatti, gli elementi salienti dell'architettura sono quelli tipici medioevali come le pareti in pietra, gli arredi in legno e il ferro battuto. In questa foto notiamo proprio la parte dedicata al bancone del bar con i suoi alti sgabelli, dove vicino è stata sistemata una botte di legno che funge da sostegno per le bottiglie.