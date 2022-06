10 bagni moderni che vi lasceranno senza fiato!

Lo specchio è sicuramente un elemento di grande importanza, da non sottovalutare nella maniera più assoluta nel momento in cui state progettando il vostro bagno moderno. Che siate narcisi o meno, lo specchio deve soddisfare una serie di esigenze di primaria importanza. Considerate dunque l’ampiezza della sua superficie, non risparmiate in centimetri quadrati, poiché un’area più ampia vi tornerà senz’altro comoda. Questo bagno è costituito da un antibagno in comunicazione con la camera da letto e da un ingresso aperto che porta in una sala. Lo stile industrial sottolinea l'utilizzo di un microcemento dalla colorazione neutra che è il filo conduttore di tutti gli ambienti molto aperti e lineari. Particolare attenzione la merita, infine, il bellissimo lavabo in stile moderno che poggia sul piano come fosse una piccola vasca.