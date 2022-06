10 geniali scarpiere su misura!

Per le scarpiere su misura da ingresso, guardate la realizzazione firmata Andrea Gaio Design. Un rustico, ristrutturato una decina di anni prima, necessitava di un tocco contemporaneo per la zona ingresso e per il soggiorno. Da qui, la scelta di una boiserie in legno, in contrasto cromatico e materico con il listelli di pietra della parete a fianco. Se necessitate di scarpiere su misura per il vostro ingresso, giocate – come in questo caso – con gli accostamenti tra materiali differenti. Il risultato vi piacerà!