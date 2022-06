​​I tessuti per divani: quali colori scegliere?

Qual è il colore più adatto ai tessuti per divani? Quando si è alle prese con l’acquisto o con il restauro di un divano questa è generalmente la domanda su cui più si riflette. Perché non è affatto semplice scegliere il colore dei tessuti per i divani e le poltrone ideale per il nostro soggiorno. Sono infatti davvero tanti e diversi gli elementi da tenere in considerazione per trovare il colore che fa al caso nostro: in quale ambiente intendiamo inserire il divano, che effetto vogliamo ottenere, quali mobili vorremmo accostargli… giusto per fare alcuni esempi. Scopriamo insieme, in questo libro delle idee, i 10 tessuti per divani selezionati dai nostri esperti e lasciamoci ispirare per trovare il colore più adatto al nostro soggiorno!