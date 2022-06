homify 360°: una villa moderna a Capri

Oggi per il nostro homify 360° ci rechiamo a Capri, la splendida isola tanto cara all'imperatore romano Tiberio che decise di trascorrervi gli ultimi anni del suo regno. Tiberio fece costruire ben 12 ville sull'isola per poi decidere di stabilirsi nella più maestosa e affascinante, Villa Jovis.

La villa che tratteremo riprende in parte il fascino di quelle antiche abitazioni romane costruite vicino al mare. Come vedremo, gli esterni mostrano come l’architettura contemporanea riesca ad adeguarsi perfettamente al paesaggio adoperando un linguaggio comune alle ville in stile mediterraneo: le superfici sono bianche e lisce, valorizzate dalla pietra a vista in certi punti. L'abitazione si distingue per il dialogo particolare che riesce ad instaurare con lo splendido panorama di cui può godere. Il progetto ha visto all’opera lo Studio T – Architetti Imperatore & Associati.