Home staging: come arredare e rimettere a nuovo una casa rustica

Ci occupiamo ora della cucina, presentando l'esempio fornito da una casa d'epoca, con arredo vintage risalente agli anni '70. Il pavimento in graniglia, assieme alle forme degli infissi, riproduce comunque un'atmosfera country, anche se leggermente declinata sullo shabby chic visto l'azzurro delicato dei mobili. Tanti punti di forza quindi, un piccolo gioiello se non fosse per quel qualcosa che non va che ha fatto sì che l'immobile in questione rimanesse invenduto per più di 25 mesi dalla pubblicazione dell'annuncio.