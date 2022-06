75 mq: Un Appartamento Per Una Famiglia Felice a Milano

Mamma, papà e bambina tutti in 75mq, senza sacrificare nulla, senza rinunciare a niente e potendo anche godere di una splendida zona all'aperto, possibile? Sì, possibilissimo e noi stiamo per mostrarvi come, in soli 75mq, una famiglia possa vivere comodamente, avendo spazio per tutto. L'architetto Davide Petronici ci mostra infatti il progetto di un piccolo appartamento di 75mq occupato da una famiglia composta da due adulti e una bambina. La casa si trova a Milano, in un contesto di ringhiera lungo la cerchia dei bastioni; l'intervento ha voluto caratterizzare la distribuzione degli ambienti in modo che questi diventassero più fruibili e mettessero in risalto la collezione di arredi di design dei proprietari. Non vogliamo però togliervi il gusto di scoprire il progetto voi stessi, quindi che ne dite di continuare con la lettura?