homify 360°: il progetto di una villa al mare

Voglia di estate? Oggi homify vi porta al mare per andare a sbirciare all’interno di una magnifica villa. La casa è stata costruita su un promontorio che domina la costa e che in lontananza regala una splendida vista del mare. Ciò che più di tutto ci ha colpito di questa abitazione è la veranda composta da un salotto esterno, una zona pranzo e una grande piscina realizzata sul dislivello collinare. La casa ha uno stile fastoso, non tanto all’esterno quanto all’interno, ma sicuramente nel progetto non si è avuta vergogna di mostrare un tipo di lusso appariscente, ma sempre molto elegante. Senza però volerci dilungare in prolisse introduzioni, lasciamo che siano le immagini dell'Interior Designer Carlo Chiappani a parlare per noi, pronti?