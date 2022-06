L’ufficio che sembra una sala giochi

Oggi andremo ad osservare un progetto particolare: un ufficio che si slega dal concetto convenzionale di postazione di lavoro per avvicinarsi ad uno spirito più allegro e creativo. Questo nuovo modo di unire lavoro e spazi ludici ha visto Google in prima linea: l’azienda americana di Mountain View è infatti famosa per le sue sedi in tutto il mondo, per i suoi uffici non convenzionali che danno ampio spazio alle attività ricreative durante la giornata.

Il lavoro commissionato ha previsto la realizzazione della sede di Open-Knowledge Srl. Il risultato finale è una sorta di grande sala giochi che elude i vincoli legati all’ufficio convenzionale, proponendo spazi alternativi per i meeting o per i brainstorming in azienda. Il progetto ha visto all’opera gli architetti Tommaso Giunchi e Barbara Slocovich.