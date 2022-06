4 cucine che vi faranno innamorare dello stile moderno

Anche per chi invece tanto spazio non ne ha, questa idea potrebbe rappresentare una buona ispirazione per ripensare la propria cucina. Concentrata tutta in un'isola, estesa più in lunghezza che in larghezza e che ospita sia lo spazio per il lavello e i fornelli sia quello per il pranzo. Tutti gli elementi, dalle sedie alla cappa, sono modellati in acciaio, ammorbidito però dalla verniciatura color panna sul ripiano e dagli accessori che conferiscono al tutto un'atmosfera calda e informale.

Questa era la nostra ultima foto ispirativa per una cucina in stile moderno che faccia la differenza tra le vostre quattro mura. Se volete dare un'occhiata ad altre 7 cucine incredibili, vi consigliamo la lettura di:

-All’americana e minimal: 7 cucine praticamente perfette

Buona ispirazione!