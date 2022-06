5 oggetti di design moderno per ogni stanza della casa

Altra zona della casa, altro oggetto di design, in questo caso utile non solo a mantenere ordine ma anche per rispettare l'ambiente. Differbin è infatti stato progettato per rendere la raccolta differenziata ancora più semplice: niente scuse, con questo elegante complemento d'arredo non potrete dire eh, ma mi manca lo spazio ! In acciaio e alluminio, è infatti in grado di contenere 25 litri di materiale riciclabile, naturalmente suddivisi in due o tre settori.