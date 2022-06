Piccolo miracolo shabby chic: da stalla a mini casa per giovane coppia

Una giovane coppia, il sogno di avere una casa insieme e una vecchia stalla: no, non abbiamo deciso di scrivere un mini racconto in stile fine Ottocento, uno di quei malinconici romanzi d'appendice in cui i giovani ma cagionevoli di salute protagonisti erano costretti – crudele destino – a fare di uno spazio freddo e umido il loro rifugio d'amore.

La nostra piccola storia di oggi è invece l'esito felice di uno straordinario intervento di ristrutturazione, la rinascita di uno spazio rurale della tradizione contadina in una mini casa in perfetto stile shabby chic, un gioiellino di comfort e funzionalità. Un progetto costruito sulle piccole dimensioni di due livelli senza neanche le scale, collegati in origine da un'angusta botola e oggi recuperati all'uso abitativo, per diventare l'inizio di una nuova vita insieme.