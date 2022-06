Tema della settimana: cucine eccezionali

Cuochi di tutta Italia attenzione! Il tema della settimana è cucine eccezionali, perché fornelli, frigorifero, forno e lavastoviglie non devono essere per forza riuniti in uno spazio convenzionale. Il design è il riuscire a giocare con le forme non dimenticando la funzionalità degli oggetti.

Questa settimana vi vogliamo infatti mostrare, cosa succede quando un designer prende in mano la situazione e crea una cucina pratica e completamente fuori dagli schemi.