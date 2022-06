Soluzioni salva spazio: l'armadio a muro

L'armadio a muro qui rappresentato è costituito dalle ante battenti in vetro del sistema Cover. Le ante in questione sono dotate di meccanismi interni che non necessitano di agganci alla parete, innestandosi direttamente sulla struttura portante delle ante, che quindi risulta l'unico elemento strutturale del sistema che necessita di essere agganciato. In questo modo è possibile trasformare in maniera semplice ed efficace le pareti scelte, potendone ricavare, come nel caso che vediamo, degli eleganti e funzionali armadi a muro, perfetti per la camera da letto.