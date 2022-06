L'attico a risparmio energetico: Casa T

I giovani vanno supportati sempre e comunque. Sicuramente non è stata solo questa la ragione che oggi ci porta ad incontrare lo studio Piano B Architetti Associati, un gruppo di giovani professionisti che, prima di stabilirsi a Roma, si sono formati in un contesto internazionale tra Francia, Germania e Spagna.

Casa T è un appartamento attico che per via della sua posizione ed altezza può catturare i venti e le brezze marine per rinfrescarsi. Così, con ampi tendaggi, un grande terrazzo e larghe vetrate, l'attico diventa un'abitazione che si apre all'esterno e quindi all'aria e alla luce naturale.

Nel progetto di Casa T , come vedremo, si è data una particolare attenzione a soluzioni che potessero apportare un considerevole risparmio energetico, in relazione sempre ad un'ottima resa funzionale degli impianti. Una caratteristiche che dovrebbe appartenere ad ogni nuova costruzione.