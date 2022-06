Un bagno classico è per sempre!

Una casa vittoriana a sud-ovest di Londra, un bagno classico dominato dai colori del mare e dai riflessi. Il colore è quello del rivestimento in piastrelle di ceramica, che dal pavimento si estende sulla parete della doccia. I toni sono quelli scintillanti del verde smeraldo, alternato nelle decorazioni dall'azzurro chiaro, dal bianco e dal verde, in una paletta che ricorda appunto quella del mare. I riflessi sono quelli del rivestimento della vasca in metallo cromato, che sembrano allargare lo spazio del bagno in fughe prospettiche inconsuete. I riflessi vengono poi dalla ampia specchiera che riempie tutta la parete, su cui si appoggia una mensola sempre in vetro. Le saldature a vista hanno un antico sapore retrò, dal tono quasi industriale. Un bagno che sembra muoversi verso diverse dimensioni spaziali, in un continuo rimando di riflessi e immagini capaci di allargarne i confini. Ceramica e vetro, cromature e pareti bianche si alternano per un bagno a un tempo classico e totalmente contemporaneo.