La ristrutturazione di un bilocale torinese dall'inizio alla fine

Il Libro delle Idee di oggi ci porta a Torino per ammirare la splendida trasformazione di un bilocale dal look giovane e fresco. L'intervento ha interessato la spazialità dell'abitazione che da piccola e poco luminosa, è rinata grazie alla demolizione di due tramezzi e l’apertura di un nuovo ingresso sulla zona giorno. Per dare maggiore luce agli ambienti, sono stati cambiati anche gli infissi: quelli in legno scuro sono stati sostituiti da altri bianchi, in modo da non bloccare visivamente la luce naturale. Una trasformazione sostanziale che ha dato nuova vita a tutti gli ambienti e che viene contraddistinta da un arredo semplice, dal costo contenuto, ma dal risultato veramente sorprendente.