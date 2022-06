25 mq di totale caos diventano un moderno monolocale

Ottimizzare lo spazio è stata la priorità principale di questo progetto, ecco perché si sono dovute escogitare soluzioni creative. L'architetto ha quindi scelto di utilizzare mobili componibili come la panca in bianco appoggiata alla parete floreale di fondo, compostada tre elementi allineati ma staccabili: posti a sedere funzionali e versatili che si trasformano anche in contenitori portatutto.

Dulcis in fundo un sottile tavolo pieghevole in massello di rovere, che può scomparire una volta riposto sulla parete, proprio come vediamo nella foto.