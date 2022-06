Idee per il pavimento in legno

Nelle abitazioni italiane non è difficile imbattersi in stanze dalla forma non convenzionale. Se avete acquistato una casa di vecchia costruzione che risale al periodo fascista o a prima, probabilmente una delle vostre camere non sarà regolarmente quadrata o rettangolare: per far sì che il pavimento segua sinuoso l'architettura dell'ambiente, potrete scegliere di posizionare le assi del parquet in modo che queste continuino l'andamento delle pareti. Questa fotografia ci mostra come la forma esagonale del soggiorno possa essere esaltata dalle assi di legno del parquet posizionate in modo che seguano esattamente le stesse linee dei muri. Un'idea di Studio Lenzi e Associati.