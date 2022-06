Come ridurre il soggiorno per ottimizzare gli spazi

Veniamo alle immagini! Ci troviamo nella zona giorno dopo la ristrutturazione. Da questa foto possiamo capire lo stile adottato per gli interni: le linee sono pulite e minimali, con un bianco dominato da qualche nota di colore, come in questo caso, con il rosso che evidenzia il biocamino nell'angolo. Il sottoscala era uno spazio da dover sfruttare ad ogni costo nel soggiorno, così, con una soluzione sghemba rispetto ai muri perimetrali, si è creata una piccola libreria e anche uno spazio per la televisione.