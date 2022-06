homify 360°: una splendida villa moderna

La nostra rubrica homify 360° ci porta tutti i giorni alla scoperta dei progetti delle più belle ville sparse per il nostro territorio. Quella di oggi si trova sulle colline della Brianza lecchese, in Lombardia. L'abitazione si presenta come un rigoroso volume rettangolare le cui linee vogliono essere un chiaro richiamo al Razionalismo comasco. Lo studio Gerosa, che ha curato il progetto, ha voluto porre l'accento su una matericità schietta e rigorosa che non dà spazio a fronzoli di alcun genere. L'involucro ha colore grigio chiaro e le facciate sono marcate da bucature dalle proporzioni differenti collocate su tutti i fronti. La sua modernissima forma gli è valso la menzione al premio “Architettura costruita, Il progetto integrato”, INARSID-LAC di Brescia. Dopo questa breve introduzione vogliamo però che siano le immagini a parlare per noi: partiamo con una fotografia dell'esterno…