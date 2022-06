La piscina che si fingeva un pavimento

Lo spazio per la piscina, si sa, deve essere ampio, soprattutto se si tratta di un'installazione indoor. Per di più, chi può permettersi uno specchio d'acqua artificiale in casa propria ha, solitamente, una casa di vaste dimensioni.

Cosa accadrebbe, invece, se il proprietario di una villa, oltre alla piscina, desidera anche una palestra o comunque una stanza non destinata all'acqua e, non avendo abbastanza spazio per poterle costruire entrambe, si trovasse davanti ad una scelta? In questo caso, il nostro indeciso padrone di casa, si metterebbe a cercare tra i vari esperti di Homify, trovando quello che fa per lui: London swimming pool company, che lo aiuterà nella creazione di una camera versatile evitandogli noiose rinunce.