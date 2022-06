Si cambia tutto con una casa galleggiante

Se la preoccupazione era quella di vivere in un ambiente angusto e piccolo, allora possiamo rassenerare i nostri animi. Le case galleggianti soddisfano i requisiti di un'abitazione moderna. L'attenzione del costruttore è stata rivolta anche al risparmio energetico con un sistema di filtraggio dell'acqua, più altri accorgimenti per ridurre i consumi. Le finestre sono in un vetro dotato di protezione UV per proteggere dal sole più dannoso.