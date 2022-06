Gli ingredienti giusti per una nuova cucina rustica

Proprio come nell'arte culinaria, l'arredamento fa leva su ingredienti più o meno giusti, da sperimentare per trovare la ricetta ideale. La cucina, come luogo progettato ad hoc, si veste così di rustico in poche mosse, ma tutte importanti e dense di diktat, per raggiungere un ottimo risultato estetico e funzionale. Quando infatti la cucina rustica coniuga praticità che cura dei dettagli e dello stile, a nascere è un ambiente piacevole e accogliente in cui trascorrere non solo il momento mero del cucinare, ma anche gli attimi di convivialità e snack mordi e fuggi. Legno e pietra sono due importanti attori in scena, come anche mobili grezzi e complementi in vimini, mattoncini a vista e colori caldi.

Ecco allora 10 progetti internazionali che si avvalgono del rustico come chiave interpretativa contemporanea, per ridefinire spazi esistenti o crearne ex-novo.