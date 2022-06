10 scenografiche decorazioni per pareti

Alcune sono decisamente suggestive, altre scenografiche e protagoniste, altre ancora semplici ma non per questo meno d'impatto. Stiamo parlando delle decorazioni per pareti, un modo creativo per dare personalità a ogni ambiente della casa senza troppi sforzi. Ancora scettici sul tema? Basterà scegliere con cura disegni, piastrelle, carta da parati e pannelli decorativi, e recuperarne i colori per arredare con mobili abbinati tutto il resto della stanza. Indubbiamente più facile a dirsi che a farsi, ma i prossimi 10 splendidi progetti internazionali, vi lasceranno a bocca aperta, offrendovi più di una mera ispirazione, bensì una linea guida preziosa. Dalle piccole scritte sulla parete della cucina, ai wall grafici per studio e living, da lastre in ceramica artistica a piccoli adesivi per un angolo caratterizzante, ecco le proposte più giocose ed estrose da replicare nei propri spazi a seconda di stili e metrature a disposizione.