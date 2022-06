Casa di lusso e splendore

Non ci vestiamo sempre allo stesso modo: fortunatamente esistono vestiti più casual per la vita frenetica di tutti i giorni ed abiti più eleganti per le occasioni speciali. Quest'oggi abbiamo deciso di prepararci per bene perché siamo stati invitati, insieme a voi, ad un cocktail party nella Twin's House ideata dall'Arch. Francesco Clori. Mentre sbrighiamo tutte le faccende al fine di prepararci, possiamo dire che lo studio di riferimento si chiama Archilab ed è abbastanza eclettico in quanto opera nell'edilizia residenziale, direzionale, per lo sport e anche commerciale. Tutti i progetti sono accomunati da soluzioni architettoniche innovative, sempre in relazione alle diverse esigenze dei committenti.

Quindi giacca in grigio scuro in tessuto gessato, pantalone in pendant, cravatta in seta raffinata e scarpe in pelle scura leggermente traslucida. Un goccio di profumo e siamo pronti per essere accolti da un'abitazione assai raffinata e per nulla banale perché nasconde in ogni angolo una sorpresa.