10 splendide mensole design per ogni ambiente

Avete mai pensato alle mensole come decorazioni e non solo come elemento funzionale e pratico per la casa? Ecco che i 10 esempi che vi proponiamo oggi mostreranno al meglio come puntare proprio su questo arredo per impreziosire ogni ambiente con le loro peculiarità estetiche, dallo studio al soggiorno, dal bagno alla cucina. Accorgersi allora di come le mensole dal differente design, come come complemento salvaspazio, ideale per sfruttare la parete per riporre libri o soprammobili, siano irrinunciabili anche per abbellire, sarà immediato. In legno naturale o laccato, in pvc colorate o acciaio, su uno o più livelli, con uno o più ripiani, vediamo come utilizzarle per renderle protagoniste, prendendo spunto dai migliori progetti italiani e internazionali.