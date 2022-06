L'arredo da camera da letto che non si vede

Il momento del riposo è sacro e come tale ha i suoi rituali e i suoi tempi. Oggi, per onorare queste ore della sera che ci vedono quasi sempre al limite delle nostre forze fisiche e mentali, passeremo in rassegna varie possibilità di arredi per una camera da letto che non sia d'intralcio – soprattutto per i nostri passi nel buio più totale della notte -. Pensando che il sogno e il sonno dipendano anche in parte dell'ambiente circostante, abbiamo deciso di ridurre al minimo la presenza degli arredi che solitamente ci sono in camera, per evitare di disturbare i nostri sensi, in primis la vista, e per raggiungere una quiete profonda. L'arredo intorno a questi comodi letti non si vedono e forse non ci sono, c'è chi lo chiamerebbe stile minimale, ma per noi è soltanto una purezza degli spazi da preservare e che potrebbe e dovrebbe trasmettere una pace interiore dopo i conflitti giornalieri.