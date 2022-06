Idee Creative Low Cost per Arredare un Piccolo Appartamento

Ci spostiamo ora verso l'ingresso, un piccolo spazio tra il soggiorno e la porta scorrevole a vetri, collegamento diretto con la cucina.

Se per le maniglie della porta realizzata su disegno sono state recuperate quelle dei mobili di una cucina dismessa, per i soffitti si è invece optato per un tocco di contemporaneità: fessure luminose al LED , una forma di illuminazione per la casa che garantisce il massimo risparmio energetico possibile. Sono queste linee di luce che ci guidano verso un altro ambiente del nostro piccolo appartamento.