4 idee per progettare la cabina armadio

Le cassettiere aiutano a tenere tutto in ordine, catalogando in qualche modo sciarpe, golfini, cravatte camicie… L'importante è saper dosare al meglio l'illuminazione, proprio come è avvenuto in questo progetto. In questo caso i faretti riescono a compensare la scarsa luminosità dell'ambiente, portando luce proprio dove serve, all'interno dei vari scomparti.