Arredare con il legno: il progetto di uno chalet francese

Arredare con il legno è un principio che si sposa alla perfezione con le abitazioni di montagna e un po' meno con le modernissime case alla periferia della città. Normalmente infatti, per ogni luogo esiste un arredo e un'architettura che meglio si abbina ad altre: difficilmente troveremo un loft arredato in stile classico, ancor meno facilmente ci imbatteremo in uno splendido attico completamente organizzato in stile rustico. Oggi quindi giocheremo sporco e andremo a vedere come arredare con il legno, nel luogo dove meglio si esprime questo concetto: uno chalet di montagna. Il progetto è stato realizzato dall'architetto Andrea Rossini.