Come sarà la casa del futuro?

Come potrebbe essere la casa del futuro? Ci siamo posti questa domanda in redazione e abbiamo cercato di stilare una lista di alcune caratteristiche fondamentali che l’architettura in questi ultimi anni sta portando avanti. Possiamo dire senza dubbio che la casa del futuro sarà sostenibile, ma non ci illudiamo che sia per amore del nostro pianeta: il risparmio dei consumi diventa un risparmio anche economico, è questa la chiave di volta, ma se le due cose possono andare di pari passo ben venga. Che forma avrà la casa del futuro? Questa domanda è sicuramente insidiosa: ci troveremo davanti le abitazioni anticipate dai film di fantascienza o si opterà per un concetto del tutto nuovo?