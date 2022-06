homify 360°: il restauro conservativo di una villa classica sul Lago di Como

Possedere una residenza sul Lago di Como è un po' come ammettere che il proprio conto in banca è molto lontano dall'andare in rosso. Nel corso degli anni c'è stata una discreta quantità di star hollywoodiane che ha deciso di acquistare una villa sulle sponde del Lario, primo fra tutti l'amatissimo George Clooney. Un altro riferimento che viene subito alla mente è l'hotel Bellagio di Las Vegas, ispirato chiaramente alla piccola cittadina di Bellagio, località di spicco della provincia di Como appartenente alla Comunità montana del Triangolo Lariano, meta molto ambita dai turisti di tutta Europa. Proprio qui si trova il progetto che vi vogliamo mostrare oggi; si tratta di una residenza classica, tipica di queste zone. La parte che, secondo noi, merita una nota positiva è l'esterno che comprende uno splendido patio sul lago e una fantastica piscina. Gli interni sono, invece, molto classici, capaci di abbinarsi alla perfezione con lo stile del luogo.