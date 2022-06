Pasqua in giardino, zen o moderno: le idee fai da te per renderlo davvero unico

Tutte le previsioni anticipano bel tempo per domenica, quindi, perché non pensare di organizzare il pranzo in giardino, in perfetto stile bucolico? Che il vostro sia un giardino zen o in stile moderno, ad ogni modo, tra cespugli, giacinti e narcisi l'atmosfera sarà sicuramente più rilassata e informale, un piccolo incanto dove trascorrere al meglio il tempo con i nostri cari.

Ecco cosa ha pensato per voi homify come sorpresa nell'uovo: le idee fai da te più moderne per rendere il giardino bello e comodo non solo a Pasqua, ma anche per tutta la bella stagione!