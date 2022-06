Top 5 della settimana: buona Pasqua!

Buona Pasqua a tutti! Anche oggi, come di consueto, ecco la nostra Top5 della settimana. Tra home staging, ristrutturazioni e homify 360° anche questi sette giorni sono stati molto interessanti e abbiamo stilato per voi la nostra classifica degli articoli più letti. Siamo sicuri quindi che tra un pic nic e un pranzo con parenti e amici, avrete il tempo per mettervi in pari se vi siete persi qualcosa o se semplicemente avete voglia di scoprire quali sono stati i Libri delle Idee che vi sono piaciuti più degli altri. Ecco qui a seguito la nostra Top5, buona lettura!