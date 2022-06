6 trucchi per valorizzare la propria casa

Un problema comune delle piccole case riguarda spesso le ridotte dimensioni degli ambienti. Le camere piccole e i soffitti bassi, per giunta, non sono proprio alla moda. Tuttavia, si può ricorrere ad alcuni trucchi che possono contribuire a rendere lo spazio visibilmente più ampio e arioso. I colori, gli arredi ed i materiali utilizzati per la decorazione degli ambienti contribuirà a conferire loro un aspetto più spazioso.

Per i colori, bisognerà scegliere tonalità chiare perché ricevono e riflettono luce più facilmente dilatando notevolmente lo spazio. Sia per le pareti che per i mobili scegliete colori brillanti o pastello: le pareti bianche si abbinano bene con mobili in legno chiaro, al contrario, le pareti color pastello si fondono bene con mobili bianchi e in stile minimal. Il trucco è quello di trovare l'equilibrio tra la presenza e l’assenza di colore. In questa immagine, ad esempio, il colore di base è il bianco, eppure una poltrona in un rosso brillante contrasta perfettamente con il resto dell’arredo più soft.