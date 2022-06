Voglia di barbecue? 10 proposte per tutte le esigenze

Se no si dispone di un giardino ma di uno spazio adeguato in terrazza, si può optare per questa soluzione. Installando un semplice barbecue in acciaio si darà vita ad un luogo ideale per le serate in compagnia degli amici e del buon cibo! In questo caso, Sztuka propone una combinazione di diversi elementi che rendono l’ambiente a dir poco unico: una copertura di travi in legno, un barbecue in acciaio, un bar in marmo e una piccola stanza blu, un connubio perfetto per una serata speciale.